Кремль викличе британського посла у зв'язку з атаками безпілотників на Чорноморський флот

Москва найближчим часом викличе посла Великобританії в Росії Дебору Броннерт у зв'язку зі звинуваченнями в причетності "британських фахівців" до атаки українських безпілотників на кримський порт Севастополь, заявили в Міністерстві закордонних справ Росії, повідомляє Guardian .

Росія, не надаючи доказів, неодноразово звинувачувала Великобританію в зухвалій суботній атаці, під час якої рій безпілотників атакував Чорноморський флот Росії.

Російські офіційні особи стверджують, що підрозділ Королівських ВМС керував операціями із південноукраїнського порту Очаків. Великобританія відкинула це як неправдиві заяви.

Марія Захарова, офіційний представник МЗС Росії, заявила: «Ці дії проводились під керівництвом британських фахівців. У зв'язку з цим посол Великобританії найближчим часом буде викликаний у МЗС Росії». Вона сказала, що Броннерт буде подано докази причетності Великобританії до удару.