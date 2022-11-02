Кремль викличе британського посла у зв'язку з атаками безпілотників на Чорноморський флот

Великобританія відкинула звинувачення Москви у причетності Королівського флоту як "неправдиві заяви епічного масштабу

Кремль викличе британського посла у зв'язку з атаками безпілотників на Чорноморський флот

Москва найближчим часом викличе посла Великобританії в Росії Дебору Броннерт у зв'язку зі звинуваченнями в причетності "британських фахівців" до атаки українських безпілотників на кримський порт Севастополь, заявили в Міністерстві закордонних справ Росії, повідомляє Guardian.

Росія, не надаючи доказів, неодноразово звинувачувала Великобританію в зухвалій суботній атаці, під час якої рій безпілотників атакував Чорноморський флот Росії.

Російські офіційні особи стверджують, що підрозділ Королівських ВМС керував операціями із південноукраїнського порту Очаків. Великобританія відкинула це як неправдиві заяви.

Марія Захарова, офіційний представник МЗС Росії, заявила: «Ці дії проводились під керівництвом британських фахівців. У зв'язку з цим посол Великобританії найближчим часом буде викликаний у МЗС Росії». Вона сказала, що Броннерт буде подано докази причетності Великобританії до удару.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Блок рекламы


Похожие новости
"Удар" по Чорноморському флоту РФ: опубліковано супутникові знімки"Удар" по Чорноморському флоту РФ: опубліковано супутникові знімки
Росія злякалася турецького флоту та капітулювала у зерновій війні з Україною - російські ЗМІРосія злякалася турецького флоту та капітулювала у зерновій війні з Україною - російські ЗМІ
У ніч нападу на Чорноморський флот жодне з суден не проходило гуманітарним коридором — ООНУ ніч нападу на Чорноморський флот жодне з суден не проходило гуманітарним коридором — ООН
Чорноморський флот РФ може виконувати бойові завдання приблизно на 30% – експертЧорноморський флот РФ може виконувати бойові завдання приблизно на 30% – експерт
Кулеба про брудну бомбу РФ: Кремль "відчайдушно благає" з ним поговоритиКулеба про брудну бомбу РФ: Кремль "відчайдушно благає" з ним поговорити
Туреччина і Україна повернуть мир у Чорноморський регіон – ЗеленськийТуреччина і Україна повернуть мир у Чорноморський регіон – Зеленський
Кремль знайшов цапа-відбувайла за провали у війні — британська розвідкаКремль знайшов цапа-відбувайла за провали у війні — британська розвідка
Зеленський розповів, скільки іранських безпілотників збили сили ППОЗеленський розповів, скільки іранських безпілотників збили сили ППО
Чотири країни закликають ООН розслідувати використання Росією іранських безпілотниківЧотири країни закликають ООН розслідувати використання Росією іранських безпілотників
Туреччина пропонує зняти санкції з Ірану та Венесуели, щоб послабити «енергозашморг» РФТуреччина пропонує зняти санкції з Ірану та Венесуели, щоб послабити «енергозашморг» РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости