Генштаб ВСУ не исключает возможности диверсий на химических предприятиях Украины

Враг сосредоточился на востоке государства, но ракетные удары возможны повсюду.

Основные усилия в войне против Украины враг сосредоточил на поддержке действий в восточной операционной зоне: на Слобожанском и Донецком направлениях и в районе завода Азовсталь.

Артиллерию россияне применяют практически вдоль всей линии соприкосновения. Угроза нанесения ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры сохраняется высокой на всей территории Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в 76-ые сутки героического противостояния украинцев роSSийскому военному вторжению.

"Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных Сил Украины", - отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях россияне активности не проявляли. Признаков формирования наступательных групп нет. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси прикрывают границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

"На Сиверском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-роSSийской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы с применением реактивных систем залпового огня района пограничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области", - говорится в сводке.

Украинские защитники ожидают продолжения врагом демонстрационных действий вдоль участка государственной границы Украины с целью сковывания действий подразделений Вооруженных Сил Украины и недопущения их перегруппировки по другим направлениям.

На Слобожанском направлении враг поддерживает в полной готовности к применению определенные силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Продолжает сосредоточивать усилия на обороне занятых рубежей, чтобы не допустить продвижение подразделений наших войск в направлении государственной границы Украины. Проводит воздушную разведку. В Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

РоSSияне продолжают подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.

В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода Азовсталь. Продолжаются боевые действия.

В Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстреливал подразделения наших войск. Подготовка к восстановлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

Корабельные группировки врага продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведению разведки, нанесению ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры нашего государства, поддержке подразделений на приморском направлении и блокированию гражданского судоходства.

За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбиты пятнадцать атак врага, уничтожены один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.