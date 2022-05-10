Генштаб ВСУ не исключает возможности диверсий на химических предприятиях Украины

Враг сосредоточился на востоке государства, но ракетные удары возможны повсюду.

Генштаб ВСУ не исключает возможности диверсий на химических предприятиях Украины
Вибух у Миколаївській області (ілюстративне фото)
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Основные усилия в войне против Украины враг сосредоточил на поддержке действий в восточной операционной зоне: на Слобожанском и Донецком направлениях и в районе завода Азовсталь.

Артиллерию россияне применяют практически вдоль всей линии соприкосновения. Угроза нанесения ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры сохраняется высокой на всей территории Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в 76-ые сутки героического противостояния украинцев роSSийскому военному вторжению.

"Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных Сил Украины", - отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях россияне активности не проявляли. Признаков формирования наступательных групп нет. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси прикрывают границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

"На Сиверском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-роSSийской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы с применением реактивных систем залпового огня района пограничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области", - говорится в сводке.

Украинские защитники ожидают продолжения врагом демонстрационных действий вдоль участка государственной границы Украины с целью сковывания действий подразделений Вооруженных Сил Украины и недопущения их перегруппировки по другим направлениям.

На Слобожанском направлении враг поддерживает в полной готовности к применению определенные силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Продолжает сосредоточивать усилия на обороне занятых рубежей, чтобы не допустить продвижение подразделений наших войск в направлении государственной границы Украины. Проводит воздушную разведку. В Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

РоSSияне продолжают подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.

В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода Азовсталь. Продолжаются боевые действия.

В Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстреливал подразделения наших войск. Подготовка к восстановлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

Корабельные группировки врага продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведению разведки, нанесению ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры нашего государства, поддержке подразделений на приморском направлении и блокированию гражданского судоходства.

За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбиты пятнадцать атак врага, уничтожены один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

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