Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео

Бойцы белорусского батальона имени Кастуся Калиновского, отражающего агрессию РоSSии в составе Сил обороны Украины, обезвредили снайперскую пару россиян. Одного русского снайпера убили, второго - сумели взять в плен.

Об этом сообщили в батальоне имени Кастуся Калиновского.

Сообщается, что результативное сражение состоялось 8 мая. После него белорусы распространили в телеграмм-канале целый ряд видео и фото.

"Будьте аккуратны, кадры этого видео могут вас шокировать! Что делают наши ребята на фронте? Ловят русских снайперов! Вчера, когда задержали двух снайперов, один выбрал "концерт Кобзона", а второй – сдался – и сдал "все и всех"!,– говорится в сообщении 9 мая, информирует Апостроф.

Пленный, весь в татуировках – родом из Краснодарского края, станица Нововладымирская Тбилисского района. Его имя – Литовченко Владислав Владимирович.


Инна Погрибная, Апостроф

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