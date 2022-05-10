Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео

Бойцы белорусского батальона имени Кастуся Калиновского, отражающего агрессию РоSSии в составе Сил обороны Украины, обезвредили снайперскую пару россиян. Одного русского снайпера убили, второго - сумели взять в плен.

Об этом сообщили в батальоне имени Кастуся Калиновского.

Сообщается, что результативное сражение состоялось 8 мая. После него белорусы распространили в телеграмм-канале целый ряд видео и фото.

"Будьте аккуратны, кадры этого видео могут вас шокировать! Что делают наши ребята на фронте? Ловят русских снайперов! Вчера, когда задержали двух снайперов, один выбрал "концерт Кобзона", а второй – сдался – и сдал "все и всех"!,– говорится в сообщении 9 мая, информирует Апостроф .

Пленный, весь в татуировках – родом из Краснодарского края, станица Нововладымирская Тбилисского района. Его имя – Литовченко Владислав Владимирович.