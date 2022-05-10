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2022-05-10
Рашисты ведут себя как варвары: список исторических зданий, разрушенных в Чернигове
РоSSийские оккупанты варварски разрушают памятники архитектуры в Украине. В число поврежденных и уничтоженных исторических зданий в Черниговской области вошли Екатерининская церковь, которую возвели в 1715 году, и Воскресенская церковь в селе Лукашовка.
Об этом сообщает Укринформ, информирует
Рашисты повредили фасады и экспозицию Военно-исторического музея, Черниговский художественный музей имени Григория Галагана, областное управление СБУ, построенное в 1904 году, полностью уничтожив архивы. Это лишь малая часть ущерба, нанесенного историческому и культурному наследию области.
Маргарита Лепс, Апостроф