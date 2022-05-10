Рашисты ведут себя как варвары: список исторических зданий, разрушенных в Чернигове

РоSSийские оккупанты варварски разрушают памятники архитектуры в Украине. В число поврежденных и уничтоженных исторических зданий в Черниговской области вошли Екатерининская церковь, которую возвели в 1715 году, и Воскресенская церковь в селе Лукашовка.

Об этом сообщает Укринформ, информирует Апостроф .