Желание Путина, объявить о победе 9 мая, разбилось об украинское сопротивление – британская разведка

Быстрая победа с минимальными потерями – это то, чего пыталось достичь роSSийское руководство. Но при планировании "спецоперации" в РФ не учли силу украинского сопротивления. Эта недооценка стоила Путину "победного" парада 9 мая, сообщает пресс- служба Министерства обороны Великобритании.

"Недооценка Россией сопротивления Украины и ее ожидания воплощения "наилучшего сценария" - привели к очевидным оперативным неудачам. Это не дало президенту Путину заявить о значительном военном успехе в Украине на параде Победы 9 мая ", - говорится в сообщении британской разведки.

Вероятно, план вторжения РФ в Украину был основан на ошибочном предположении об ограниченном сопротивлении со стороны общества и вооруженных сил. По кремлевскому сценарию, русская армия должна была быстро окружить ключевые города. Однако этого не произошло.

Поэтому войска РФ проводили "легкое" наступление и точные удары на первом этапе военной операции, для достижения быстрой победы с минимальными затратами.