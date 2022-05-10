Желание Путина, объявить о победе 9 мая, разбилось об украинское сопротивление – британская разведка

Недооценка Украины - главный просчет РоSSии.

Желание Путина, объявить о победе 9 мая, разбилось об украинское сопротивление – британская разведка
© Минобороны РоSSии/t.me

Быстрая победа с минимальными потерями – это то, чего пыталось достичь роSSийское руководство. Но при планировании "спецоперации" в РФ не учли силу украинского сопротивления. Эта недооценка стоила Путину "победного" парада 9 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

"Недооценка Россией сопротивления Украины и ее ожидания воплощения "наилучшего сценария" - привели к очевидным оперативным неудачам. Это не дало президенту Путину заявить о значительном военном успехе в Украине на параде Победы 9 мая ", - говорится в сообщении британской разведки.

Вероятно, план вторжения РФ в Украину был основан на ошибочном предположении об ограниченном сопротивлении со стороны общества и вооруженных сил. По кремлевскому сценарию, русская армия должна была быстро окружить ключевые города. Однако этого не произошло.

Поэтому войска РФ проводили "легкое" наступление и точные удары на первом этапе военной операции, для достижения быстрой победы с минимальными затратами.

Последний уровень защиты Intelligence update on situation in Ukraine - 10 May 2022

Получить от UK government's response: https://t.co/l07FXELmoB

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 10, 2022

"Этот просчет привел к непосильным потерям и снижению оперативной эффективности РоSSии " - сообщает британская разведка.

"Путин получил противоположное тому, что хотел " - заявил Канцлер Германии Олаф Шольц на, совместной с президентом Франции, пресс-конференции.


Дарья Кепова, ZN.ua

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