Возможны диверсии на объектах химической промышленности Украины - Генштаб

Противник не оставляет попыток дискредитировать Украину перед мировым сообществом, информирует ZN.ua.

Возможны диверсии на объектах химической промышленности Украины - Генштаб
© unsplash/siyanren

РоSSийские оккупанты не раз обвиняли Украину в разработке биологически и химического оружия. Потому все ещё существует угроза проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

В вероятных преступлениях, враг планирует обвинить подразделения украинских Вооруженных Сил.


Дарья Кепова, ZN.ua

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