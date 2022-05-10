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2022-05-10
Возможны диверсии на объектах химической промышленности Украины - Генштаб
Противник не оставляет попыток дискредитировать Украину перед мировым сообществом, информирует
© unsplash/siyanren
РоSSийские оккупанты не раз обвиняли Украину в разработке биологически и химического оружия. Потому все ещё существует угроза проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
В вероятных преступлениях, враг планирует обвинить подразделения украинских Вооруженных Сил.
Дарья Кепова, ZN.ua