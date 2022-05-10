Возможны диверсии на объектах химической промышленности Украины - Генштаб

РоSSийские оккупанты не раз обвиняли Украину в разработке биологически и химического оружия. Потому все ещё существует угроза проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

В вероятных преступлениях, враг планирует обвинить подразделения украинских Вооруженных Сил.