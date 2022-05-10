Всех украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией "за отвагу и преданность"

Украинских журналистов отметили специальной наградой за работу в условиях войны, информирует ZN.ua.

Всех украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией
© en.wikipedia.org

Всем украинским журналистам решили присудить Пулитцеровскую премию в специальной номинации «Особое упоминание». Об этом сообщили на сайте Пулитцеровской премии.

В комитете премии отметили, что украинских журналистов решили отметить "мужество, выносливость и преданность правдивому освещению событий во время безжалостного вторжения" Владимира Путина в Украину.

"Несмотря на бомбардировки, похищения, оккупацию и даже смерть своих коллег, они настойчиво пытаются предоставить точную картину ужасной реальности, что делает честь Украине и журналистам по всему миру", – говорится в сообщении.

Для справки, Пулитцеровскую премию основал венгерско-американский журналист и издатель газеты Джозеф Пулитцер, оставивший деньги Колумбийскому университету после своей смерти в 1911 году. Часть его наследия была использована для создания школы журналистики в 1912 году и установления Пулитцеровской премии, которую впервые вручили в 1917 году.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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