Зеленский рассчитывает на статус кандидата в члены ЕС для Украины уже в июне

Президент Зеленский рассчитывает, что Украина уже в июне получит статус кандидата в члены Европейского союза. Об этом он заявил в вечернем обращении.



По его словам, Украина сделала еще один шаг на пути в ЕС – передала вторую часть ответов на специальный опросник, который заполняют все страны, желающие вступить в Евросоюз . Обычно эта процедура занимает месяцы, но Украина справилась в считанные недели.

"Рассчитываю в июне получить положительный ответ о приобретении нашей страной статуса кандидата в члены ЕС ", - отметил он.

Президент также рассказал, что в понедельник разговаривал о евроинтеграции Украины с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Госпожа Урсула отметила, что поражена скоростью, с которой наши чиновники заполнили опросник. Я был рад услышать от нее, что наша скорость стимулирует Еврокомиссию действовать так же быстро", - добавил Зеленский.