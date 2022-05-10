Зеленский рассчитывает на статус кандидата в члены ЕС для Украины уже в июне
Это еще один шаг в Евросоюз.
Президент Зеленский рассчитывает, что Украина уже в июне получит статус кандидата в члены Европейского союза. Об этом он заявил в вечернем обращении.
По его словам, Украина сделала еще один шаг на пути в ЕС – передала вторую часть ответов на специальный опросник, который заполняют все страны, желающие вступить в Евросоюз. Обычно эта процедура занимает месяцы, но Украина справилась в считанные недели.
"Рассчитываю в июне получить положительный ответ о приобретении нашей страной статуса кандидата в члены ЕС", - отметил он.
Президент также рассказал, что в понедельник разговаривал о евроинтеграции Украины с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
"Госпожа Урсула отметила, что поражена скоростью, с которой наши чиновники заполнили опросник. Я был рад услышать от нее, что наша скорость стимулирует Еврокомиссию действовать так же быстро", - добавил Зеленский.