РоSSийские войска разрушили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры, - Александр Ткаченко

Русские уничтожили современное сооружение скита, возведенное по образцу одного из храмов в РоSSии. Строительство было осуществлено на средства приверженцев УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"К сожалению, он разрушен до основания: почти полностью разрушены стены и перекрытия здания Лавры, а также пострадали фасады других современных сооружений скита", - сообщил Александр Ткаченко.

Он добавил, что, по данным ВСУ, роSSийские войска сознательно разбомбили собственную церковь, поскольку не впервые атаковали ее.

Министр культуры и информполитики отметил, что с 24 февраля по начало мая россияне уничтожили или повредили обстрелами около сотни религиозных сооружений в Украине.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела 4 мая Свято-Успенской Святогорской лавры ранения получили по меньшей мере семь человек. Враг нанес удар по Краматорскому району с авиации.

Также лавра была обстреляна в марте 2022 г. Тогда были разбиты практически все окна, церковные сооружения подверглись разрушениям разной степени.