РоSSийские войска разрушили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры, - Александр Ткаченко
Здание скита было разрушено прицельным ракетным ударом.
Русские уничтожили современное сооружение скита, возведенное по образцу одного из храмов в РоSSии. Строительство было осуществлено на средства приверженцев УПЦ Московского патриархата.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"К сожалению, он разрушен до основания: почти полностью разрушены стены и перекрытия здания Лавры, а также пострадали фасады других современных сооружений скита", - сообщил Александр Ткаченко.
Он добавил, что, по данным ВСУ, роSSийские войска сознательно разбомбили собственную церковь, поскольку не впервые атаковали ее.
Министр культуры и информполитики отметил, что с 24 февраля по начало мая россияне уничтожили или повредили обстрелами около сотни религиозных сооружений в Украине.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела 4 мая Свято-Успенской Святогорской лавры ранения получили по меньшей мере семь человек. Враг нанес удар по Краматорскому району с авиации.
Также лавра была обстреляна в марте 2022 г. Тогда были разбиты практически все окна, церковные сооружения подверглись разрушениям разной степени.