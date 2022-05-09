В результате вражеских обстрелов ранены 6 мирных жителей Донбасса, - Кириленко

Удалось уточнить информацию относительно 11 человек, погибших в Ямполе.

В результате вражеских обстрелов ранены 6 мирных жителей Донбасса, - Кириленко
Фото: Донецька ОДА

Во время вражеских обстрелов 9 мая шестеро мирных жителей Донетчины получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Кроме того, удалось уточнить информацию относительно 11 человек, погибших в Ямполе за период с 23 по 28 апреля. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Напомним, сегодня роSSийские войска обстреляли центр Славянска.

В полиции сообщили, что в области за сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов. Оккупанты убили и ранили мирных жителей.

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