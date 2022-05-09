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2022-05-09
В результате вражеских обстрелов ранены 6 мирных жителей Донбасса, - Кириленко
Удалось уточнить информацию относительно 11 человек, погибших в Ямполе.
Фото: Донецька ОДА
Во время вражеских обстрелов 9 мая шестеро мирных жителей Донетчины получили ранения.
Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Кроме того, удалось уточнить информацию относительно 11 человек, погибших в Ямполе за период с 23 по 28 апреля. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.
Фото: Facebook/Павло Кириленко
Напомним, сегодня роSSийские войска обстреляли центр Славянска.
В полиции сообщили, что в области за сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов. Оккупанты убили и ранили мирных жителей.