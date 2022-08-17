Українські військові зараз контролюють майже половину Донеччини – Кириленко

Найгарячішими ділянками залишаються лиманський, бахмутський і авдіївський напрямки, інформує ZN.ua.

Російські окупанти не змогли реалізувати плани щодо виходу на адмінкордони Донецької області у червні. Станом на середину серпня Збройні сили України контролюють 45% області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

В тому, що росіяни не змогли реалізувати своїх планів, є багато складових, наголосив Кириленко. Це і професіоналізм української армії, розбудова оборони та надання партнерами далекобійної артилерії, якою було знищено склади окупантів.

За словами очільника ОВА, найгарячішими ділянками фронту залишаються лиманський, бахмутський та авдіївський напрямки.

«Щодо першого, йдеться про наступ на Слов’янськ і далі – на Краматорськ. Щодо другого напрямку, російські окупаційні війська дійсно намагаються максимально наблизитись до Бахмуту – «підтискають» з боку Зайцевого, там зараз дуже гаряче. Та й сам Бахмут перебуває під постійними вогневими ударами росіян», - розповів Кириленко.

На авдіївському напрямку бої точаться за контроль над Пісками та Авдіївською промзоною. Однак взяти їх ворог не може, Піски та Зайцеве залишаються під контролем ЗСУ, запевнив посадовець.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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