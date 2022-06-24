В Авдіївці немає жодного будинку, який не був би або зруйнованим, або пошкодженим — Кириленко

Авдіївка перебуває під повним контролем ЗСУ, але місто сильно страждає від ворожих обстрілів, а місцеві жителі змушені постійно перебувати в укриттях. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами очільника військової адміністрації, в Авдіївці наразі перебуває близько 2,5 тисяч цивільних. Їх забезпечують гуманітарною допомогою, але повернутися до власних домівок найближчим часом їм не вдасться.

«Люди постійно перебувають в укриттях, тому що в результаті постійних обстрілів, немає жодного будинку, який не був би або зруйнованим, або пошкодженим. Це як приватний сектор, так і багатоквартирні будинки. Вони розраховують, що скоро настане мир і вони зможуть повернутися до власних домівок. Але ці розрахунки, в даному випадку, є вкрай небезпечними для їх здоров’я та життя», – сказав Кириленко.

Голова ОВА також зазначив, що Збройним силам було б набагато простіше здійснювати свої завдання на території міста, якби мирних жителів евакуювали. Кириленко додав, що на донецькому напрямку росіянам просунутися не вдалося.