Бахмут зруйнований на більш ніж 60% – Кириленко

Українські військові продовжують боронити Бахмут, але від постійних обстрілів та боїв місто все більше руйнується. Зараз Бахмут зруйнований на понад 60%. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він повідомив, що українські військові боронять місто. Вони відкинули російських окупантів із захоплених позицій, тобто за межі міста, інформує ZN.ua .

«Наші захисники чітко пристосовані до тактики ворога і мужньо боронять Бахмут і не дають можливості ворогу просуватися. Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60% зараз є зруйнованим», – сказав Павло Кириленко.

За його словами, минулої доби внаслідок обстрілів загинули дві жительки Бахмута.