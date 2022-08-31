Чотири міста на Донеччині вночі потрапили під щільний російський обстріл – Павло Кириленко

Окупанти били по цивільній інфраструктурі та, на щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає, інформує ZN.ua.

Чотири міста на Донеччині вночі потрапили під щільний російський обстріл – Павло Кириленко
© Getty Images

Ніч останнього дня літа не минула на Донеччині спокійно - декілька разів лунала повітряна тривога та було чутно звуки вибухів. Як повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, російські сили обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр та Курахове.

Ворог завдав ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого були пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхівки у центрі міста. Наразі на місці працюють фахівці та вже здійснюються роботи з ліквідації наслідків.

У Слов'янську постраждали житлові будинки за п'ятьма адресами.

Два багатоквартирні будинки та промзона потрапили під щільний обстріл у Часовому Яру. Тоді як у Кураховому, внаслідок влучання в автостоянку, згоріли автомобілі та муніципальна техніка.

На щастя жертв чи потерпілих серед мирних мешканців немає.

"Росіяни б'ють по цивільних цілях щодня — і робитимуть це й надалі. Кожен їхній обстріл міг би мати значно страшніші наслідки, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані" - пише Павло Кириленко.

У зв'язку з цим, голова Донецької ОВА ще раз наголосив на необхідності своєчасної евакуації із зони бойових дій і закликав місцевих мешканців не зволікати.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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