Чотири міста на Донеччині вночі потрапили під щільний російський обстріл – Павло Кириленко

Ніч останнього дня літа не минула на Донеччині спокійно - декілька разів лунала повітряна тривога та було чутно звуки вибухів. Як повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко , російські сили обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр та Курахове.

Ворог завдав ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого були пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхівки у центрі міста. Наразі на місці працюють фахівці та вже здійснюються роботи з ліквідації наслідків.

У Слов'янську постраждали житлові будинки за п'ятьма адресами.

Два багатоквартирні будинки та промзона потрапили під щільний обстріл у Часовому Яру. Тоді як у Кураховому, внаслідок влучання в автостоянку, згоріли автомобілі та муніципальна техніка.

На щастя жертв чи потерпілих серед мирних мешканців немає.

"Росіяни б'ють по цивільних цілях щодня — і робитимуть це й надалі. Кожен їхній обстріл міг би мати значно страшніші наслідки, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані" - пише Павло Кириленко.

У зв'язку з цим, голова Донецької ОВА ще раз наголосив на необхідності своєчасної евакуації із зони бойових дій і закликав місцевих мешканців не зволікати.