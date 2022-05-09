Во второй раз за сутки РоSSия обстреляла Одесчину, есть раненые, - ОК "Юг"

Вечером 9 мая РоSSия снова обстреляла Одесчину.

Информацию подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Вечером враг снова обстрелял нашу область... Снова начинает интенсивно проводить воздушную разведку", - подчеркнул Братчук.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что РФ выпустила три ракеты типа "Кинджал", передает "Суспильне".

По словам начальницы пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Натальи Гуменюк, ракеты были выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Они попали в объекты туристической инфраструктуры, затем начался пожар. В результате было разрушено пять построек. Два человека получили ранения, их доставили в медучреждение.

Пожар был ликвидирован. Спасатели разбирают завалы. Из-под них уже спасли собаку.

"На месте преступления РоSSии против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции", - добавил Сергей Братчук.

Напомним, 9 мая по Одесской области сначала нанесли удар четырьмя ракетами типа “Оникс” из комплекса “Бастион”.

Вскоре над областью украинская ПВО сбила вражеский беспилотник "Орлан-10".