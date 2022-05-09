Взрывы прогремели на Одесщине, россияне решили ударить по туризму: что известно

Взрывы прогремели на Одесщине, россияне решили ударить по туризму: что известно

РоSSияне обстреляли Одесскую область с применением авиации, уничтожив объекты туристической инфраструктуры.

О последствиях обстрела рассказали в Оперативном командовании «Юг».

Вечером 9 мая в Одесской области были слышны взрывы. Спикер областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что враг нанес новые удары. Сообщалось, что одну роSSийскую ракету сбила ПВО.

«Враг продолжает наносить ракетные удары по городу и области, пытаясь уничтожать объекты инфраструктуры. Спасибо силам ПВО за боевую работу», - заявил Братчук.

Позже стало известно, что оккупанты выпустили по Одесской области три ракеты типа «Кинжал» из самолета стратегической авиации Ту-22. Две долетевшие до цели ракеты попали в объекты туристической инфраструктуры. Всего было разрушено пять зданий.

В местах попаданий разгорелся пожар. Столб черного дыма поднимался высоко в небо. Однако, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Известно, что в результате обстрела были ранены два человека. Их госпитализировали. Кроме того, сообщается, что во время разбора завалов была спасена собака.

Сейчас разбор завалов на месте прилетов продолжается.


Дарья Волкова, politeka.net

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