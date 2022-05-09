The Telegraph: Речь Путина на 9 мая была пустой, но это не главное

Этот момент мог быть триумфальным. Если бы февральское вторжение Владимира Путина в Украину состоялось по плану, он сейчас проводил бы военный парад на Майдане Незалежности в Киеве , наслаждаясь победой, которая в его глазах была бы равносильна победе в 1945 году.

Но, как пишет The Telegraph , его войска маршировали по Красной площади в Москве в сопровождении лишь части бронетехники, которую обычно использовали на таких парадах. Авиации вообще не было. Сам же Путин сравнивал не победы, а две кровавые войны, которые, по его словам, требовали консолидации страны.

Путин всегда сравнивал его войну против Украины со Второй мировой войной, чтобы заручиться поддержкой россиян и армии. Но он не объявил о «завершении миссии», как некоторые эксперты прогнозировали. Это было бы слишком грубым искажением реальности. Поскольку даже в Мариуполе, об «освобождении» которого Путин поспешил объявить, продолжаются бои. Также он не объявил о формальном начале массовой мобилизации.