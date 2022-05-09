The Telegraph: Речь Путина на 9 мая была пустой, но это не главное

РоSSийский автократ не объявил широкомасштабную мобилизацию во время парада ко Дню победы, но это не значит, что эта идея отвергнута вообще, информирует ZN.ua.

The Telegraph: Речь Путина на 9 мая была пустой, но это не главное
© Официциальный сайт Кремля

Этот момент мог быть триумфальным. Если бы февральское вторжение Владимира Путина в Украину состоялось по плану, он сейчас проводил бы военный парад на Майдане Незалежности в Киеве, наслаждаясь победой, которая в его глазах была бы равносильна победе в 1945 году.

Но, как пишет The Telegraph, его войска маршировали по Красной площади в Москве в сопровождении лишь части бронетехники, которую обычно использовали на таких парадах. Авиации вообще не было. Сам же Путин сравнивал не победы, а две кровавые войны, которые, по его словам, требовали консолидации страны.

Путин всегда сравнивал его войну против Украины со Второй мировой войной, чтобы заручиться поддержкой россиян и армии. Но он не объявил о «завершении миссии», как некоторые эксперты прогнозировали. Это было бы слишком грубым искажением реальности. Поскольку даже в Мариуполе, об «освобождении» которого Путин поспешил объявить, продолжаются бои. Также он не объявил о формальном начале массовой мобилизации.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Война в Украине: карта боевых действий по состоянию на 6 маяВойна в Украине: карта боевых действий по состоянию на 6 мая
Блок рекламы


Похожие новости
Министр обороны Британии увидел в выступлении Путина на "параде победы" признаки отчаянияМинистр обороны Британии увидел в выступлении Путина на "параде победы" признаки отчаяния
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
У Зеленского отреагировали на речь Путина: "У этой войны не было никаких рациональных причин"У Зеленского отреагировали на речь Путина: "У этой войны не было никаких рациональных причин"
Онуфрий «во имя Христа» попросил Путина выпустить военных из МариуполяОнуфрий «во имя Христа» попросил Путина выпустить военных из Мариуполя
«Фашизм и тирания Путина» равны нацистским – министр обороны Британии«Фашизм и тирания Путина» равны нацистским – министр обороны Британии
Продолжим укреплять Украину и усиливать страдания Путина – БайденПродолжим укреплять Украину и усиливать страдания Путина – Байден
Если бы была хоть одна возможность деблокировать Мариуполь, ВСУ бы ее использовали, - ПодолякЕсли бы была хоть одна возможность деблокировать Мариуполь, ВСУ бы ее использовали, - Подоляк
Приоритетными в плане обеспечения жильем будут ветераны, - ЛапутинаПриоритетными в плане обеспечения жильем будут ветераны, - Лапутина
В сети опубликовали "утечку" вероятного текста Путина на 9 маяВ сети опубликовали "утечку" вероятного текста Путина на 9 мая
В Гааге состоялась акция «Последний парад Путина»В Гааге состоялась акция «Последний парад Путина»
Последние новости
Подгружаем последние новости