The Telegraph: Речь Путина на 9 мая была пустой, но это не главное
РоSSийский автократ не объявил широкомасштабную мобилизацию во время парада ко Дню победы, но это не значит, что эта идея отвергнута вообще, информирует
Этот момент мог быть триумфальным. Если бы февральское вторжение Владимира Путина в Украину состоялось по плану, он сейчас проводил бы военный парад на Майдане Незалежности в Киеве, наслаждаясь победой, которая в его глазах была бы равносильна победе в 1945 году.
Но, как пишет
Путин всегда сравнивал его войну против Украины со Второй мировой войной, чтобы заручиться поддержкой россиян и армии. Но он не объявил о «завершении миссии», как некоторые эксперты прогнозировали. Это было бы слишком грубым искажением реальности. Поскольку даже в Мариуполе, об «освобождении» которого Путин поспешил объявить, продолжаются бои. Также он не объявил о формальном начале массовой мобилизации.