The Telegraph: В США вважають, що Україна здатна визволити Крим

Раніше у Вашингтоні вважали таку перспективу нереальною, оскільки російську армію розглядали як надто сильну, щоб Україна могла її здолати на півострові, інформує ZN.ua.

The Telegraph: В США вважають, що Україна здатна визволити Крим
© УНІАН

Україна може повернути контроль над Кримом, якщо продовжить в нинішньому темпі визволяти території від російських військ.

Про це виданню The Telegraph сказали неназвані чиновники США в сфері оборони. Така оцінка з'явилася на тлі того, що Владімір Путін вперше визнав поразки на полі бою, а українська армія продовжує тиснути на російську армію в Луганській області, позбавляючи Кремль ключового успіху у війні.

Раніше західні чиновники вважали визволення Криму за допомогою грубої сили неможливим. Адже у Росії було більше можливостей відбити таку спробу. Але високопоставлений чиновник США вказав британському виданню на останні військові поразки Росії. І це означає, що «існує чітка можливість визволення Криму армією України, цього тепер не можна виключати». Наступ в Криму буде означати, що Україна вийде за лінію фронту, яка існувала станом на 23 лютого перед початком російського вторгнення. Росія, швидше за все, розцінила б таку атаку як велику ескалацію.

«Очевидно, що Росія більше не має здатності чи волі захищати ключові позиції. І якщо українці зможуть успішно визволити Херсон, тоді існує реальна вірогідність, що вони зможуть повернути собі Крим», - сказав чиновник США.


Лесь Димань, ZN.ua





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