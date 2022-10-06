The Telegraph: В США вважають, що Україна здатна визволити Крим

Україна може повернути контроль над Кримом, якщо продовжить в нинішньому темпі визволяти території від російських військ.

Про це виданню The Telegraph сказали неназвані чиновники США в сфері оборони. Така оцінка з'явилася на тлі того, що Владімір Путін вперше визнав поразки на полі бою, а українська армія продовжує тиснути на російську армію в Луганській області, позбавляючи Кремль ключового успіху у війні.

Раніше західні чиновники вважали визволення Криму за допомогою грубої сили неможливим. Адже у Росії було більше можливостей відбити таку спробу. Але високопоставлений чиновник США вказав британському виданню на останні військові поразки Росії. І це означає, що «існує чітка можливість визволення Криму армією України, цього тепер не можна виключати». Наступ в Криму буде означати, що Україна вийде за лінію фронту, яка існувала станом на 23 лютого перед початком російського вторгнення. Росія, швидше за все, розцінила б таку атаку як велику ескалацію.