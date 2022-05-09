Продолжается бой за Рубежное, – Генштаб

Оккупанты продолжают обстрелы и штурм Азовстали.

Продолжается бой за Рубежное, – Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Северодонецком направлении продолжается бой за Рубежное.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Противник пытается улучшить тактическое положение, овладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка. Успеха не было. Отошел на ранее занятые позиции", - отметили в командовании.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Ситуация на других по состоянию на 18:00 9 мая такова:

9 мая такова:

  • на Волынском и Полесском противник активных действий не проводил, также здесь не выявлены признаки формирования наступательных группировок.
  • на Сиверском россияне содержат на пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей наряды пограничной службы. Также проводятся инженерно-фортификационное оборудование оборонных позиций вблизи государственной границы Украины.
  • на Слобожанском захватчики наступательных действий не проводили, ведут оборону и сдерживают продвижение украинских войск в направлении государственной границы.
  • на Изюмском направлении росармия пополняет запасы материально-технических средств и ведет воздушную разведку. Также здесь идет подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск.
  • на Лиманском направлении враг пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.
  • на Бахмутском направлении россияне безуспешно вели боевые действия в районе населённого пункта Тошковка.
  • на Авдеевском направлении РФ пытается улучшить тактическое положение своих войск в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое. Все еще продолжаются боевые действия.
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты проводят перегруппировку войск. В Генштабе ВСУ ожидают наращивания за счет подразделений, выполнявших задания в районе Мариуполя.
  • на Южнобужском и Таврическом направлениях тоже идет перегруппировка вражеских подразделений. Захватчики наращивают системы огневого поражения и противовоздушной обороны, совершенствуют инженерное оборудование своих позиций.
  • на Бессарабском направлении в Приднестровском регионе Молдовы ситуация без изменений.
  • в акваториях Черного и Азовского морей роSSийские корабли продолжают изолировать район боевых действий и вести разведку.
  • в Мариуполе, несмотря на объявленный "режим тишины", оккупанты возобновили обстрелы и штурм Азовстали.

"Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины", - отметили в Генштабе.

Напомним, роSSийские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области, ранее освобожденные от оккупантов Вооруженными силами Украины.

Сегодня утром россияне обстреляли приграничные территории Сумской области - прилетело 20 ракет.

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