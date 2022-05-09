"Путин не оставляет нам другого выбора": Шольц о поставках оружия Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин не оставляет ФРГ и партнерам другого выбора, кроме поставок Украине вооружения для борьбы с роSSийским вторжением. Об этом он сказал на Федеральном конгрессе Немецкой конфедерации профсоюзов в Берлине, сообщает Wirtschaftswoche .

Шольц отметил, что Путин поставил под угрозу мир в Европе, и "это не может сойти ему с рук". Потому Германия поддерживает Украину.

По словам канцлера, президент РоSSии отказался от принципа нерушимости европейских границ, реализуя "реваншистский проект РоSSийской империи". Если этому не противостоять, это "будет означать усиление агрессора в его преступной деятельности".

Также он добавил, что Германия намерена не только сократить импорт роSSийского газа и нефти, но и как можно скорее полностью свести его к нулю. В то же время канцлер выступил против немедленного эмбарго на газ РФ .

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине дальнейшую поддержку в борьбе с Россией .

Комментируя возможный визит в Украину, он упомянул об отказе администрации президента Украины Владимира Зеленского принять федерального президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера и отметил, что это "мешает делу".

Тем не менее после примирительного телефонного разговора Зеленского со Штайнмайером Киев посетила председатель Бундестага Бербель Бас 8 мая, она почтила память всех жертв Второй мировой войны и тирании национал-социалистов и провела политические переговоры.

10 мая в Украину прибудет министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. О визите Бербок договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время "примирительного" телефонного разговора.