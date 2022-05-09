"Путин не оставляет нам другого выбора": Шольц о поставках оружия Украине

Отказ от поддержки Украины будет означать усиление РФ, считает канцлер Германии, информирует ZN.ua.

© Олаф Шольц/facebook

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин не оставляет ФРГ и партнерам другого выбора, кроме поставок Украине вооружения для борьбы с роSSийским вторжением. Об этом он сказал на Федеральном конгрессе Немецкой конфедерации профсоюзов в Берлине, сообщает Wirtschaftswoche.

Шольц отметил, что Путин поставил под угрозу мир в Европе, и "это не может сойти ему с рук". Потому Германия поддерживает Украину.

По словам канцлера, президент РоSSии отказался от принципа нерушимости европейских границ, реализуя "реваншистский проект РоSSийской империи". Если этому не противостоять, это "будет означать усиление агрессора в его преступной деятельности".

Также он добавил, что Германия намерена не только сократить импорт роSSийского газа и нефти, но и как можно скорее полностью свести его к нулю. В то же время канцлер выступил против немедленного эмбарго на газ РФ.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине дальнейшую поддержку в борьбе с Россией.

Комментируя возможный визит в Украину, он упомянул об отказе администрации президента Украины Владимира Зеленского принять федерального президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера и отметил, что это "мешает делу".

Тем не менее после примирительного телефонного разговора Зеленского со Штайнмайером Киев посетила председатель Бундестага Бербель Бас 8 мая, она почтила память всех жертв Второй мировой войны и тирании национал-социалистов и провела политические переговоры.

10 мая в Украину прибудет министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. О визите Бербок договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время "примирительного" телефонного разговора.


Максим Царук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Война в Украине: карта боевых действий по состоянию на 6 маяВойна в Украине: карта боевых действий по состоянию на 6 мая
Блок рекламы


Похожие новости
История со Штайнмайером и Шольцем не повлияет на решение Германии по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС – СтефанишинаИстория со Штайнмайером и Шольцем не повлияет на решение Германии по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС – Стефанишина
РоSSия потратила в Украине свои запасы высокоточных ракет — британская разведкаРоSSия потратила в Украине свои запасы высокоточных ракет — британская разведка
Генштаб назвал обновленные потери россиян во время войны в Украине — демилитаризовано еще полторы сотни оккупантовГенштаб назвал обновленные потери россиян во время войны в Украине — демилитаризовано еще полторы сотни оккупантов
В годовщину окончания Второй мировой войны Шольц пообещал дальнейшую поддержку УкраинеВ годовщину окончания Второй мировой войны Шольц пообещал дальнейшую поддержку Украине
Еще 150 оккупантов никогда не вернутся домой: сводка потерь РФ в Украине на 9 маяЕще 150 оккупантов никогда не вернутся домой: сводка потерь РФ в Украине на 9 мая
Канада дополнительно предоставит $41 миллион военной помощи УкраинеКанада дополнительно предоставит $41 миллион военной помощи Украине
Зеленский на заседании G-7 назвал три основных компонента помощи УкраинеЗеленский на заседании G-7 назвал три основных компонента помощи Украине
Джонсон: "Украине нужно больше наступательного оружия, чтобы отвоевать оккупированные территории"Джонсон: "Украине нужно больше наступательного оружия, чтобы отвоевать оккупированные территории"
Байден показал историческое фото и кое-что сказал об УкраинеБайден показал историческое фото и кое-что сказал об Украине
Поверенный в делах США в Украине вернулась в КиевПоверенный в делах США в Украине вернулась в Киев
Последние новости
Подгружаем последние новости