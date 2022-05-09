История со Штайнмайером и Шольцем не повлияет на решение Германии по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС – Стефанишина

Германия за одиннадцать недель войны прошла большой путь трансформации, информирует ZN.ua.

История со Штайнмайером и Шольцем не повлияет на решение Германии по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС – Стефанишина
© Офис президента

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все страны Западных Балкан должны стать членами ЕС. При этом он не упомянул Украину. "Мы уже имеем хорошую традицию взаимодействия с Германией. И понимаем, что любое предложение сначала вызывает определенную негативную реакцию в Берлине, а дальше начинаются переговоры", - ответила в интервью ZN.UA вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина на вопрос, согласится ли Германии на предоставление Украине статуса кандидата?

Она не считает, что история с президентом Штайнмайером и канцлером Шольцем повлияет на решение Германии по предоставлению Украине статуса кандидата.

“Ведь Германия за эти одиннадцать недель войны прошла большой путь трансформации. А мы должны отходить от постоянного комплекса неполноценности и опасений, что на нас кто-то обидится или не захочет с нами говорить: сейчас мы — полноценный игрок в большой европейской и мировой политике. К сожалению, у нас сегодня полномасштабная война с РФ. Но эта война создала определенную ясность — как в отношении стремлений Украины, так и ее роли”, - отметила Стефанишина.

Она говорит, что украинское правительство уверено, что сейчас для Германии наступает период определенных возможностей, когда она может избавиться от бремени своего прошлого, комплекса вины исключительно перед роSSийским народом за Вторую мировую войну.

“Замечу, что не перед народами СССР, а почему-то именно перед роSSийским народом. Сейчас представители Старой Европы могут заложить основы для построения Новой Европы, новой экономической и безопасностной архитектуры. Мы хотим поддержать эту возможность для Германии, мы готовы этому способствовать. И если иногда это приводит к недоразумениям и контраверсионным ситуациям, то это часть политики, часть процесса”, - отметила она.


Александр Хребет, ZN.ua

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