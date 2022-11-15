Лавров на полях G20 провів «короткі бесіди» із Шольцем та Макроном

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, який представляє РФ на саміті G20, заявив про проведення «коротких бесід» на полях саміту президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як пишуть російські ЗМІ, Лавров заявив їм, що Україна «зриває переговорний процес із Росією».

«Україна висунула умови, які заздалегідь нереалістичні та неадекватні для переговорів і затягує вирішення конфлікту», — повторивши Лавров пізніше свою фразу російським медіа.

За його словами, «що довше Україна відмовлятиметься від переговорів, то важче буде домовитися».

«З виступу Зеленського на G20 слідує висновок, що жодних порад Заходу про переговори з Росією він не слухає», - сказав глава російського МЗС, додавши, що інші країни «дедалі більше переконуються, що конфлікт в Україні був спровокований Вашингтоном».

Лавров також заявив, що президент Франції Еммануель Макрон «підтвердив свій настрій продовжувати контакти» з Володимиром Путіним, щоб «знайти шляхи врегулювати конфлікт». Також про намір «спілкуватися з Путіним» нібито заявив і Олаф Шольц.