" Путин , его окружение и генералы копируют фашизм. Их судьба в конечном счете окажется такой же".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что роSSийское командование, как и президент РоSSии Владимир Путин, несет ответственность за военные преступления во время масштабного вторжения в Украину, которые могут быть сопоставлены с действиями нацистского режима в годы второй мировой войны.

Об этом Уоллес заявил во время выступления в Национальном музее армии в Лондоне, передает "Радио Свобода".

Глава Минобороны Британии подчеркнул, что роSSийского президента и командование ждет такая же судьба, как и потерпевших поражение и представших перед Нюрнбергским трибуналом нацистов.

"Совершив вторжение в Украину, Путин, его окружение и генералы копируют фашизм, тиранию более 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века. Их судьба в конечном счете окажется такой же", – заявил британский министр.

По словам Уоллеса, Путин "украл" историю борьбы русского народа с нацизмом для своих политических целей.

"Все профессиональные военные должны быть возмущены поведением роSSийской армии", – подчеркнул британский министр.

Министр обороны Великобритании отметил, что Путин долгие месяцы и даже годы слагает небылицы о НАТО и Западе и верит в собственные выдумки. Он назвал такое поведение президента РФ признаком отчаяния.

"Это было бы смешно, если бы не было столь трагично", – цитирует Уоллеса роSSийская служба Би-би-си.

"Разрешите мне категорически заявить: НАТО, Британия, страны восточной Европы никогда не планировали и не планируют вторжение в РоSSию", - заявил британский чиновник.

Он также обратил внимание на один из любимых аргументов Путина о том, что РоSSия окружена силами НАТО.

"На долю НАТО приходится 6% его [Путина] сухопутной границы. Это никак нельзя назвать окружением", - считает Уоллес.

Кроме того, он отверг утверждение Путина о том, что Украина имеет базы НАТО.

По словам Бена Уоллеса, своими действиями Путин лишает РоSSию и прошлого, и будущего.