В СНБО назвали причину отмены авиационной части парада в РоSSии

В Центре противодействия дезинформации при СНБО назвали манипуляцией отмену в РФ авиационной части парада 9 мая из-за якобы погодных условий.

Воздушная часть парада 9 мая в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и других крупных городах была отменена.

"По версии роSSийских оппозиционеров, на самом деле полеты отменили, поскольку роSSийские самолеты в некоторых городах могут встретить на пути украинские переносные зенитно-ракетные комплексы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году роSSийские медиа писали, что РФ потратила более 540 млн. рублей на "разгон облаков" для безопасности полетов военной авиации. В прошлом году эта сумма составила 417 млн. рублей.

"История о "плохой погоде" - лишь манипуляция, поскольку для РоSSии потратить 500 млн рублей на сакральную дату путина - не проблема. Особенно, учитывая, что, по разным оценкам, ежедневно на "спецоперацию" с Украиной тратится от $500 млн до $20 млрд.", - подчеркнули в ЦПИ.

