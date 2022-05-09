Грузия и Молдова не ввели санкции против РоSSии. Эта позиция должна быть оценена объективно с точки зрения их готовности к членству в ЕС – Стефанишина

Этим странам, скорее всего, придется подождать продвижения в евроинтеграции еще несколько политических циклов, информирует ZN.ua.

Грузия и Молдова не ввели санкции против РоSSии. Эта позиция должна быть оценена объективно с точки зрения их готовности к членству в ЕС – Стефанишина

Евросоюз должен одинаково объективно подходить и к Грузии, и к Молдове, и к Украине. Когда я говорю о своей стране, то уверена в том, что сегодня не надо писать дополнительных выводов, чтобы увидеть, насколько наши граждане хотят в ЕС. То есть имеются определенные ценности, которые уже являются безусловными, сказала в интервью ZN.UA вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

“А позиция Грузии и Молдовы в части присоединения к санкциям ЕС, присоединения вообще к политике ЕС в сфере безопасности и обороны сегодня должна быть оценена объективно с точки зрения готовности этих стран к членству”, - подчеркнула она.

До широкомасштабного вторжения РоSSии перед Мадридским саммитом НАТО, один из натовских генералов рассказал, как в Альянсе принимаются решения относительно членства: после трех политических циклов. То есть когда три президента, три премьер-министра последовательно продвигают курс европейской и евроатлантической интеграции, демонстрируют преданность ценностям, то в четвертом политическом цикле становится понятно — определенная политическая система укоренилась.

“В отношении Украины такое ощущение у меня есть. А что касается других стран, то я хотела бы посмотреть на оценку Европейской комиссии и думаю, что несколько политических циклов надо будет подождать”, - отметила Стефанишина.


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС представит концепцию трастового фонда для Украины. Обсуждается большой "план Маршала" – СтефанишинаЕС представит концепцию трастового фонда для Украины. Обсуждается большой "план Маршала" – Стефанишина
Что о параде в РоSSии думают россияне: перехват СБУЧто о параде в РоSSии думают россияне: перехват СБУ
Агрессия РоSSии против Украины дала странам-изгоям мощный аргумент для оправдания создания собственного ядерного арсенала - CNNАгрессия РоSSии против Украины дала странам-изгоям мощный аргумент для оправдания создания собственного ядерного арсенала - CNN
США ввели новые санкции против роSSийских банков, компаний и физических лицСША ввели новые санкции против роSSийских банков, компаний и физических лиц
Новые санкции G7 затронули рупоров Кремля: Первый канал, НТВ и "РоSSию-1"Новые санкции G7 затронули рупоров Кремля: Первый канал, НТВ и "РоSSию-1"
Соединенные Штаты анонсировали новые санкции против РоSSииСоединенные Штаты анонсировали новые санкции против РоSSии
Кулеба обсудил с Блинкеном новые санкции против РоSSииКулеба обсудил с Блинкеном новые санкции против РоSSии
Венгрия в воскресенье снова сорвала переговоры по шестому пакету санкций против РоSSииВенгрия в воскресенье снова сорвала переговоры по шестому пакету санкций против РоSSии
Защитники Мариуполя поставили под сомнение эффективность санкций против РФЗащитники Мариуполя поставили под сомнение эффективность санкций против РФ
Где оккупанты ведут бои против украинцев накануне 9 мая: обновленная картаГде оккупанты ведут бои против украинцев накануне 9 мая: обновленная карта
Последние новости
Подгружаем последние новости