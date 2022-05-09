Грузия и Молдова не ввели санкции против РоSSии. Эта позиция должна быть оценена объективно с точки зрения их готовности к членству в ЕС – Стефанишина

Евросоюз должен одинаково объективно подходить и к Грузии, и к Молдове, и к Украине. Когда я говорю о своей стране, то уверена в том, что сегодня не надо писать дополнительных выводов, чтобы увидеть, насколько наши граждане хотят в ЕС . То есть имеются определенные ценности, которые уже являются безусловными, сказала в интервью ZN.UA вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

“А позиция Грузии и Молдовы в части присоединения к санкциям ЕС, присоединения вообще к политике ЕС в сфере безопасности и обороны сегодня должна быть оценена объективно с точки зрения готовности этих стран к членству”, - подчеркнула она.

До широкомасштабного вторжения РоSSии перед Мадридским саммитом НАТО, один из натовских генералов рассказал, как в Альянсе принимаются решения относительно членства: после трех политических циклов. То есть когда три президента, три премьер-министра последовательно продвигают курс европейской и евроатлантической интеграции, демонстрируют преданность ценностям, то в четвертом политическом цикле становится понятно — определенная политическая система укоренилась.

“В отношении Украины такое ощущение у меня есть. А что касается других стран, то я хотела бы посмотреть на оценку Европейской комиссии и думаю, что несколько политических циклов надо будет подождать”, - отметила Стефанишина.