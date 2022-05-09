В Луганской области уничтожена понтонная переправа оккупантов

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что понтонная переправа, которую оккупанты 8 мая построили через Северский Донец в районе Белогоровки в Луганской области, уничтожена, информирует " Радио Свобода ".

По его словам, определенное количество войск оккупантам удалось переправить.

"Скажу коротко: переправа уже уничтожена. Утром. Многие техники валятся на берегу, что-то упало в реку. Но давайте дождемся, чем закончится сегодняшний день, потому что это достаточно важная ситуация", - подчеркнул Гайдай.