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2022-05-09
В Луганской области уничтожена понтонная переправа оккупантов
Активные бои продолжаются под Рубежным, Белогоровкой и на трассе Лисичанск-Бахмут, информирует
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что понтонная переправа, которую оккупанты 8 мая построили через Северский Донец в районе Белогоровки в Луганской области, уничтожена, информирует "
По его словам, определенное количество войск оккупантам удалось переправить.
"Скажу коротко: переправа уже уничтожена. Утром. Многие техники валятся на берегу, что-то упало в реку. Но давайте дождемся, чем закончится сегодняшний день, потому что это достаточно важная ситуация", - подчеркнул Гайдай.
Анна Конюченко, ZN.ua