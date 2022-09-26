Ситуація на півдні: російська ДРГ, нові удари по переправах та дрони-камікадзе

ЗСУ збили ворожий штурмовик, гелікоптер та п’ять складів боєприпасів, інформує ZN.ua.

Ситуація на півдні: російська ДРГ, нові удари по переправах та дрони-камікадзе
© Facebook/Генштаб ЗСУ

На південній ділянці фронту тривають важкі бої. ЗСУ активно працюють на послаблення вогневої можливості росіян, а окупанти натомість намагаються втримати свої позиції і тероризують обстрілами. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування “Південь”.

Минулої доби росіяни поблизу Архангельського Херсонської області атакували позиції ЗСУ силами диверсійно-розвідувальної групи в кількості до 10 бійців. Внаслідок бою вони зазнали втрат та відступили.

Боячись потенційного просування підрозділів ЗСУ, окупанти здійснюють мінування територій протипіхотними та протитанковими мінами. А для забезпечення можливостей підтягування резервів та запасів, в тому числі з тимчасово окупованого Криму, не полишають спроб облаштування нових переправ, зокрема і на Каховському напрямку. Проте ЗСУ посилили вогневий контроль Антонівського мосту та переправи в районі Нової Каховки.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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