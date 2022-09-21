Захисники України вдарили по російських пунктах управління й понтонних переправах

Українські захисники протягом середи, 21 вересня, завдали більше 50 нових ударів по позиціях російських військових на території нашої держави. Окупанти продовжують нести втрати у техніці й живій силі, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зверненні .

Наша авіація за добу вразила 17 районів зосередження особового складу й бойової техніки РФ , чотири ворожих опорних пункти, десять позицій зенітних ракетних комплексів і ще один склад боєприпасів.

Під вогонь ракетних військ і артилерії ЗСУ потрапили 22 військові об'єкти загарбників. Зокрема, йдеться про сім російських пунктів управління різного рівня, 13 районів концентрації солдатів, озброєння й техніки агресора, а також склади з боєприпасами, засоби протиповітряної оборони й понтонні переправи.

Крім цього, українська ППО збила одну крилату ракету й три безпілотники противника.

Також 21 вересня було відбито чергові атаки російських окупантів у районах Куп’янська, Веселого, Зайцевого, Курдюмівки й Бахмутського.