Захисники України вдарили по російських пунктах управління й понтонних переправах
У результаті десятків ударів ЗСУ постраждали техніка, зброя та склади боєприпасів загарбників, інформує
Українські захисники протягом середи, 21 вересня, завдали більше 50 нових ударів по позиціях російських військових на території нашої держави. Окупанти продовжують нести втрати у техніці й живій силі, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у
Наша авіація за добу вразила 17 районів зосередження особового складу й бойової техніки РФ, чотири ворожих опорних пункти, десять позицій зенітних ракетних комплексів і ще один склад боєприпасів.
Під вогонь ракетних військ і артилерії ЗСУ потрапили 22 військові об'єкти загарбників. Зокрема, йдеться про сім російських пунктів управління різного рівня, 13 районів концентрації солдатів, озброєння й техніки агресора, а також склади з боєприпасами, засоби протиповітряної оборони й понтонні переправи.
Крім цього, українська ППО збила одну крилату ракету й три безпілотники противника.
Також 21 вересня було відбито чергові атаки російських окупантів у районах Куп’янська, Веселого, Зайцевого, Курдюмівки й Бахмутського.
Наразі Генштаб ще з'ясовує загальні втрати, яких зазнала армія РФ.