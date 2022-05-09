Правительство выделило финансирование для содержания пленных россиян

Денежные средства выделены из резервного фонда государственного бюджета, информирует ZN.ua.

Правительство выделило финансирование для содержания пленных россиян
© Facebook/Генштаб ВСУ

Кабинет министров выделил 43,7 млн. гривен для осуществления мер по содержанию военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №352-р от 7 мая 2022 года.

Денежные средства были направлены Министерству финансов из резервного фонда государственного бюджета.

«Министерству юстиции предоставить до 30 декабря 2022 г. Министерству финансов, Министерству экономики и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению», – говорится в документе.

Напомним, в марте министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире Радио НВ заявила, что точное количество пленных россиян неизвестно.

«Нет еще точного количества [пленных россиян], потому что мы собираем отовсюду [информацию]. Часть из них находится на территории, где ведутся боевые действия, и они находятся при воинских частях. Часть из них – в СИЗО. У нас есть информация только о тех, кто находится в СБУ или пенитенциарной системе», — сказала она.

С начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину было проведено девять обменов пленными – из роSSийского плена вернулось уже более 300 украинцев.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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