Мы стоим на пороге того, что нам нужно будет создавать новый единый центральный орган по переселенцам, - Решмедилова

Мы стоим на пороге того, что нам нужно будет создавать новый единый центральный орган по переселенцам, - Решмедилова

Политолог, блогер Александра Решмедилова рассказала, справилась ли Европа с наплывом беженцев из Украины.

Об этом стало известно из новой программы «Что дальше» на канале «Знай 24».

«Эти несколько месяцев показали, что люди не сидят на месте. Если мы говорим о Европе, то мы оперируем 4-4,5 миллионами мигрантов из Украины, а также 7 миллионов внутри перемещенных лиц. Если мы говорим о европейских странах, на города-миллионники, мегаполисы очень сильная нагрузка. Там, конечно, проще с инфраструктурой, но иногда с размещением в разы сложнее», - заявила она.

По ее словам, маленькие городки – это во многом удобнее и более реалистично для устройства жизни.

«Если мы говорим о переселенцах, то Украине эта проблема не новая. В 2014-2015 годах у нас было приблизительно 1,5 миллиона переселенцев. Сейчас мы столкнулись с проблемой, будем отталкиваться от цифры 7 миллионов, это запредельная цифра. Похоже, несмотря на то, что проблемой мигрантов у нас занимается и местная власть, и Кабинет министров, мы стоим на пороге того, что нам нужно будет создавать новый единый центральный орган по переселенцам, назовем его так. Который будет регулировать вопросы жилья, работы, оформления документов, потому что, несмотря на цифровизацию, диджитализацию, это очень большое время ожидание оформления документов, выплат, финансов», - добавила она.


user, politeka.net

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