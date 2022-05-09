Во время военного положения выезд мужчин за границу не планируется, - Шмигаль

По данным правительства, в первые недели после 24 февраля в Украину вернулись 200 тысяч мужчин из Европы.

Во время боевых действий в Украине не планируют открывать границу для мужчин призывного возраста.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Так, на вопрос журналиста, планирует ли правительство разрешить выезд за границу для мужчин призывного возраста, Шмигаль ответил отрицательно.

"Во время военного положения это не планируется. Здесь действительно военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", – сказал Шмигаль.

По данным Шмыгаля, в первые недели полномасштабной войны в Украину вернулись 200 тысяч мужчин с работы в Европе.

"Это тоже такой уникальный показатель, я думаю, что после войны все эти люди с замечательным международным опытом работы останутся в Украине. Поэтому здесь на самом деле еще есть вопрос, потеряем ли мы людей, или наоборот еще больше вернется отстраивать Украину. Это вопрос будущего, давайте об этом поговорим после войны", - добавил глава правительства.

Напомним, что мобилизация в Украине продлится до 24 мая. Но пока, как объяснили в командовании Сухопутных войск, она проводится с меньшими темпами, поскольку в начале февраля были полностью укомплектованы силы обороны.

Призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и других военных формирований в апреле-июне 2022 года не проводится. При общей мобилизации комплектование вакантных должностей в ВСУ осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.