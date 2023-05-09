Маємо бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки – Шмигаль

Глава українського уряду вкотре розповів про "амбітні цілі" країни.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні заявив, що наша держава має бути готова стати членом Євросоюзу вже через два роки. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Ми ставимо амбітні цілі: бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки. Завдання складне й комплексне. Зараз проводимо аналіз 29 тисяч правових документів ЄС, які повинні стати частиною нашого законодавства. Цього року розраховуємо отримати політичне рішення від Європейського Союзу про початок перемовин щодо вступу", – зазначив глава українського уряду.

Він додав, що одночасно країна продовжує інтеграцію у внутрішній ринок ЄС. Вже вдалося домовитися про продовження "транспортного" та "економічного" безвізів з ЄС ще на один рік.

Це вже не вперше український прем’єр називає схожі терміни вступу до ЄС. Так, у січні у інтерв’ю виданню Politico, він заявляв, що керівництво України має "дуже амбітний план" приєднання країни до Європейського Союзу протягом наступних двох років.