Шмигаль заявив про виконання Україною всіх рекомендацій ЄС: Шабунін пояснив, чому це не так

На думку глави "Центру протидії корупції", глава українського уряду видає бажане за дійсне, інформує ZN.ua.

Шмигаль заявив про виконання Україною всіх рекомендацій ЄС: Шабунін пояснив, чому це не так
© Прес-служба Кабміну України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після обрання Кабінетом міністрів директора Національного антикорупційного бюро наша держава нібито виконала всі сім рекомендацій від Європейської комісії, отримані разом зі статусом країни-кандидата на вступ. Водночас, голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін не погодився з цим висловлюванням у коментарі LIGA.net.

"Із призначенням директора НАБУ ми можемо сказати, що Україна виконала сім рекомендацій Європейського Союзу, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість у питанні євроінтеграції і наші прагнення вже цього року перейти до початку перемовин про вступ до ЄС", – сказав Шмигаль під час позачергового засідання уряду в понеділок.

Однак, за словами Шабуніна, невиконаною залишається рекомендація, яка стосується Конституційного Суду України.

"Вона вимагає голосування по закону, яким формується конкурсна комісія з обрання суддів КСУ у відповідності до рішення, висновку Венеційської комісії. Проголосований закон не відповідає висновку Венеційської комісії, про що КСУ прямо заявили", – зазначив громадський діяч.


Максим Царук, ZN.ua





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