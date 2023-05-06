Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу – Шмигаль

Український прем’єр напередодні прибув до Великої Британії.

Глава українського уряду Денис Шмигаль у межах свого візиту до Великої Британії зустрівся з міністром оборони Беном Воллесом і обговорив майбутній українській контрнаступ. Про це він написав у своєму Telegram, інформує ZN.ua .

© Денис Шмигаль/Telegram

У дописі зазначено, що український прем’єр, разом із міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом та першою леді України Оленою Зеленською ознайомився із процесом навчання чергової групи військових ЗСУ.

Шмигаль підкреслив, у Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових.

"Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Систематично рухаємося в цьому напрямку. Українська армія опановує стандарти НАТО на практиці. На полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом", – додав він.