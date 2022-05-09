У Зеленского отреагировали на речь Путина: "У этой войны не было никаких рациональных причин"

Сегодня во время парада в Москве роSSийский президент Владимир Путин соврал о том, якобы страны НАТО хотели напасть на РоSSию, Украина - на Крым, а война - это "правильное решение". Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил у себя на странице в Твиттер, что все это неправда.
"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на РоSSию. Украина не планировала атаковать Крым. РоSSийские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. У этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ", — подытожил Подоляк.
Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на РоSSию. Украина не планировала атаковать Крым. РоSSийские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких оптимальных факторов кроме болезненных имперских амбиций РоSSии.