У Зеленского отреагировали на речь Путина: "У этой войны не было никаких рациональных причин"

Сегодня во время парада в Москве роSSийский президент Владимир Путин соврал о том, якобы страны НАТО хотели напасть на РоSSию, Украина - на Крым, а война - это "правильное решение". Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил у себя на странице в Твиттер , что все это неправда.

"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на РоSSию. Украина не планировала атаковать Крым. РоSSийские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. У этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ ", — подытожил Подоляк.