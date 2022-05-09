Замороженные в банках ЕС резервы РФ следует передать на восстановление Украины - Боррель

Страны ЕС должны рассмотреть возможность изъятия замороженных валютных резервов РФ и направить их на восстановление Украины после войны, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью Financial Times на фоне обсуждений, как заставить Москву компенсировать нанесенный Украине ущерб.

Он напомнил, что США брали под контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащие центральному банку Афганистана, на компенсации пострадавшим от терроризма, а также для гуманитарной помощи.

«Я – за такой вариант. У нас есть эти роSSийские деньги, и объясните мне, почему с ними нельзя поступать так, как с афганскими», - сказал Боррель.

В начале полномасштабной войны ЕС и его союзники заморозили валютные резервы на сотни миллиардов долларов, хранившиеся на счетах роSSийского центрального банка. В марте РоSSия заявила, что заморожено около 300 миллиардов долларов из ее золотовалютных резервов, а всего их там более 600 миллиардов долларов.

Европейская комиссия заявила, что цена реконструкции может составить сотни миллиардов евро, и ожидается, что Европа несет значительную часть данного груза. По словам Борреля, суммы, собранные партнерами Украины - просто «капля воды в океане» по сравнению с тем, сколько необходимо.