Замороженные в банках ЕС резервы РФ следует передать на восстановление Украины - Боррель
«Это один из важнейших сейчас политических вопросов: кто будет платить за восстановление Украины?» – спрашивает глава дипломатии ЕС, информирует
Страны ЕС должны рассмотреть возможность изъятия замороженных валютных резервов РФ и направить их на восстановление Украины после войны, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью
Он напомнил, что США брали под контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащие центральному банку Афганистана, на компенсации пострадавшим от терроризма, а также для гуманитарной помощи.
«Я – за такой вариант. У нас есть эти роSSийские деньги, и объясните мне, почему с ними нельзя поступать так, как с афганскими», - сказал Боррель.
В начале полномасштабной войны ЕС и его союзники заморозили валютные резервы на сотни миллиардов долларов, хранившиеся на счетах роSSийского центрального банка. В марте РоSSия заявила, что заморожено около 300 миллиардов долларов из ее золотовалютных резервов, а всего их там более 600 миллиардов долларов.
Европейская комиссия заявила, что цена реконструкции может составить сотни миллиардов евро, и ожидается, что Европа несет значительную часть данного груза. По словам Борреля, суммы, собранные партнерами Украины - просто «капля воды в океане» по сравнению с тем, сколько необходимо.
Президент США Джо Байден предложил продать арестованные активы олигархов, чтобы помочь восстановить Украину – идею, которую на прошлой неделе также высказал президент Европейского совета Шарль Мишель. Должностные лица Комиссии исследуют способы сделать это более простым юридически с учетом всех необходимых процедур.