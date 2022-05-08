Одна из главных интриг завтрашнего дня: эксперт рассказал, объявит ли путин всеобщую мобилизацию

обстрел, прилет, разрушение, дома

Путин раньше всегда показывал шоу роSSийской военной мощи.

Сейчас, перед приближающимся «праздником», который русские оккупанты хотят цинично провести на оккупированных территориях, многих интересует вопрос всеобщей мобилизации в рф. Об этом военный эксперт и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил во время эфира программы "Фейгин LIVE".

Так, Алексей Арестович рассказал, что одной из интриг завтрашнего дня является объявит ли Путин всеобщую мобилизацию в РФ?

«Несмотря на то, что РоSSия является централизованным государством, где любое политическое решение принимает один человек, мобилизацию нужно как-то оправдать.

А как оправдать всеобщую мобилизацию перед роSSийскими гражданами, которые только и слышат, что «спецоперация идёт по плану»?» - иронично подмечает военный эксперт.

Также мы писали, многие говорят о том, что роSSийский президент может объявить войну Украине и начать общую мобилизацию.

«9 мая будет церемония, которая будет привлекать внимание только потому, что Путин раньше всегда показывал шоу роSSийской военной мощи. На этом параде РоSSия угрожала всему миру, что она будет требовать выполнения своих требования под принуждением военной силы. Всегда представлялось, как демонстрация того, что РоSSия будет действовать агрессивно. Сейчас война в Украине показывает, что на самом деле было очень много показухи, пиара, но выполнить задачу по захвату Украины роSSийская армия не способна», - отметил военный эксперт Юрий Бутусов.


Дарина Силина, politeka.net

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