Зеленский встретился с президентом норвежского парламента

Украина весь день принимает высокопоставленных гостей.

Зеленский встретился с президентом норвежского парламента
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Стортинга Норвегии Масудом Гарахани, который сегодня посетил нашу страну с визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Владимир Зеленский выразил благодарность норвежскому обществу за поддержку народа Украины с первого дня войны и за возможность выступить в парламенте Норвегии.

На что Масуд Гарахани отметил, что для него честь посетить Украину, а речь Владимира Зеленского в Стортинге была исторической.

«Сегодня моя страна как раз отмечает день, когда нам удалось вернуть свою демократию и независимость после Второй мировой войны. К сожалению, ваша страна сегодня снова проходит через агрессию и насилие», – отметил Президент Стортинга Норвегии.

Масуд Гарахани рассказал, что был глубоко поражен последствиями роSSийской оккупации, которые увидел в Ирпене и Буче Киевской области.

"Я хочу подтвердить вам, что Норвегия всегда стоит рядом с Украиной", - сказал он.

Сообщается, что стороны обсудили увеличение поддержки Украины в сфере безопасности со стороны Норвегии, дальнейшее усиление санкций против РоSSии, а также стороны затронули вопрос возможности взаимодействия в сфере энергетической безопасности.

"Президент отметил финансовую поддержку Украины со стороны Норвегии и гуманитарную помощь, а также пригласил принять участие в восстановлении нашей страны", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Украину сегодня посетили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Бундестага Бербель Бас, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, ппервая леди США Джил Байден.

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