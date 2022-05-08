В сети опубликовали "утечку" вероятного текста Путина на 9 мая

В социальных сетях опубликовали возможный текст речи, которую президент РФ Владимир Путин может произнести во время военного парада "9 мая", информирует Апостроф.

Соответствующие снимки в своем Twitter опубликовал роSSийский оппозиционер и бизнесмен Леонид Невзлин.

Публикацию речи Владимира Путина на "9 мая" он назвал "утечкой".

В ходе обращения на военном параде, который будет проходить в понедельник на Красной площади, президент страны-агрессора будет использовать пропагандистские нарративы относительно Второй мировой войны и участия в ней СССР.

"Почти столетие назад западные государства не сразу поняли, какую смертельную угрозу несет нацистская идеология, когда в центре Европы провозглашались лозунги расового и нацпревосходства, антисемитизма и русофобии...", - говорится в возможной речи Путина.

Помимо этого, как говорится в документе, президент РФ в ходе обращения заявит, что Кремль должен снова "задавить нацистскую нечисть в логове вместе с ее хозяевами".

По неподтвержденной информации, роSSийский лидер также должен процитировать в ходе выступления поэта Михаила Лермонтова и его строчки: "Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали", и добавить, что "битва за РоSSию продолжается".


Богдан Соловьев, Апостроф

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