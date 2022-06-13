Байден планирует посетить в июле Израиль и Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден сначала отправится в Израиль и Палестину, а затем посетит Саудовскую Аравию. Визит в Королевство намечен на 15 июля, но график поездки может измениться, сообщает Axios .

«Поездка проходит в контексте важной повестки дня с Саудовской Аравией, Израилем и другими странами на Ближнем Востоке. Эта повестка направлена на достижение результатов для американского народа, а также на прекращение войн и использование дипломатии для обеспечения стабильности в ближневосточном регионе», – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.