Байден планирует посетить в июле Израиль и Саудовскую Аравию
Визит Байдена в Саудовское Королевство будет направлен на то, чтобы попытаться снизить цены на нефть в условиях попыток США изолировать РоSSию из-за ситуации вокруг Украины, информирует
Президент США Джо Байден сначала отправится в Израиль и Палестину, а затем посетит Саудовскую Аравию. Визит в Королевство намечен на 15 июля, но график поездки может измениться, сообщает
«Поездка проходит в контексте важной повестки дня с Саудовской Аравией, Израилем и другими странами на Ближнем Востоке. Эта повестка направлена на достижение результатов для американского народа, а также на прекращение войн и использование дипломатии для обеспечения стабильности в ближневосточном регионе», – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Байден хочет попытаться восстановить отношения между США и Саудовской Аравией, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.