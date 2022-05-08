Джастин Трюдо и Христя Фриланд приехали в Ирпень

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и вице-премьер Христя Фриланд прибыли в Ирпень Киевской области, сообщил мэр киевского пригорода Александр Маркушин.

“Только что имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы воочию увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом русские оккупанты. И, конечно, был в шоке. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее”, - написал Маркушин в телеграмме.

Мер поблагодарил Трюдо за поддержку, которую сегодня оказывает Канада Украине.

“Надеюсь на поддержку г-на Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время”, - добавил он.