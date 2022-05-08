Джастин Трюдо и Христя Фриланд приехали в Ирпень

Власти Ирпеня попросят Канаду о восстановлении города.

Джастин Трюдо и Христя Фриланд приехали в Ирпень
Александр Маркушин/Telegram

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и вице-премьер Христя Фриланд прибыли в Ирпень Киевской области, сообщил мэр киевского пригорода Александр Маркушин.

“Только что имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы воочию увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом русские оккупанты. И, конечно, был в шоке. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее”, - написал Маркушин в телеграмме.

Мер поблагодарил Трюдо за поддержку, которую сегодня оказывает Канада Украине.

“Надеюсь на поддержку г-на Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время”, - добавил он.


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Спикеры парламентов Румынии, Северной Македонии и Швейцарии посетили Гостомель и ИрпеньСпикеры парламентов Румынии, Северной Македонии и Швейцарии посетили Гостомель и Ирпень
G20 не может эффективно работать с Россией за одним столом – Фриланд
Джастин Трюдо назвал действия войск РФ в Украине геноцидомДжастин Трюдо назвал действия войск РФ в Украине геноцидом
Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил Трюдо за дополнительную оборонную поддержку в $500 млнЗеленский в телефонном разговоре поблагодарил Трюдо за дополнительную оборонную поддержку в $500 млн
Боррель и фон дер Ляйен приехали в Бучу: опубликованы фотоБоррель и фон дер Ляйен приехали в Бучу: опубликованы фото
Въезд в Ирпень закрывают и вводят трехдневный комендантский час – мэрВъезд в Ирпень закрывают и вводят трехдневный комендантский час – мэр
70 иностранных и украинских журналистов приехали в Бучу70 иностранных и украинских журналистов приехали в Бучу
Зеленский посетил Бучу, Ирпень и Стоянку после роSSийской оккупацииЗеленский посетил Бучу, Ирпень и Стоянку после роSSийской оккупации
Ирпень после освобождения от оккупантов закроют на выезд и будут проверять все машины: деталиИрпень после освобождения от оккупантов закроют на выезд и будут проверять все машины: детали
Ирпень на 100% под контролем украинских защитников, – мэрИрпень на 100% под контролем украинских защитников, – мэр
Последние новости
Подгружаем последние новости