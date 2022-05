«Никогда не забуду визит в Ирпень»: премьер Португалии приехал в Украину

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта приехал с рабочим визитом в Украину и заехал в Ирпень - полуразрушенный рашистами город на Киевщине.

«Никогда не забуду визит в Ирпень. Уровень разрушения и насилия огромный. Я стал свидетелем беспощадных, невыборочных и неоправданных атак», – написал он в Твиттере.

Кошта подчеркнул, что война всегда затрагивает невинных людей.

«Семьям, у которых была здесь жизнь, работа, соседство, пришлось бросить все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирного населения», - сказал политик.