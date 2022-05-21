«Никогда не забуду визит в Ирпень»: премьер Португалии приехал в Украину

Антониу Кошта приехал в Украину по приглашению Дениса Шмыгаля, информирует ZN.ua.

«Никогда не забуду визит в Ирпень»: премьер Португалии приехал в Украину
© Антониу Кошта / Twitter

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта приехал с рабочим визитом в Украину и заехал в Ирпень - полуразрушенный рашистами город на Киевщине.

«Никогда не забуду визит в Ирпень. Уровень разрушения и насилия огромный. Я стал свидетелем беспощадных, невыборочных и неоправданных атак», – написал он в Твиттере.

Кошта подчеркнул, что война всегда затрагивает невинных людей.

«Семьям, у которых была здесь жизнь, работа, соседство, пришлось бросить все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирного населения», - сказал политик.

I will never forget the visit to #Irpin. Уровни деструкции и строгости являются целостными уничтожением. И проверен evidence of vicious, indiscriminate and unjustified attacks. pic.twitter.com/f9f1Kmh9Ra

— Ant?nio Costa (@antoniocostapm) 21 мая 2022


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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