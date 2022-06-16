Олаф, дашь оружие Украине? Яркие фотожабы на визит Шольца, Макрона и Драги в Киев

Сегодня, 16 июня, в Киев прибыли канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги – они впервые побывали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Украине среагировали на это событие с юмором - создали фотожабы и мемы.

"Апостроф" собрал самые остроумные фотожабы мемы на приезд руководителей Германии, Франции и Италии в Киев.

В первую очередь, над чем посмеялись креативные пользователи социальных сетей, это премьер-министр Италии Марио Драги, не слишком известный в Украине. Макрон и Шольц уже давно знакомы каждому рядовому украинцу, а вот итальянца узнали не все.

Также пошутили и над президентом Франции Эмманюэлем Макроном – ногами он идет навстречу Украине, говорит, что будет помогать, а вот голова его смотрит в другую сторону – в той стороне "вступление Украины в ЕС затянется на 15-20 лет" (это слова министра Франции в европейских делах Клемана Бона).

Не обошлось и без болезненной темы для Украины: снабжение вооружением Германией, точнее его полное отсутствие. Олаф Шольц на фотожабе, как и в жизни, пытается избежать ответственности и ответов на вопросы о предоставлении оружия Украине.

Одновременно одна фотожаба имеет традиционный сюжет поездки в поезде, а именно шутки о еде, которую обычно берут с собой: вареные яйца, жареная курица, алкоголь. Олаф Шольц взял с собой шнапс, но не хочет им делиться – знаменитая немецкая бережливость.


Лиза Бровко, Апостроф





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