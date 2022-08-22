Кучма давав здачу, я досі цього не забуду, - Тарас Чорновіл про політику другого президента України

Український політик Тарас Чорновіл розповів, яким було президентство Леоніда Кучми, чи можна його назвати ефективним і що дало поганий результат.

Про це він розповів у програмі «Різні люди» .

«Кучма давав здачу, я досі цього не забуду, як у мене виникали проблеми», - згадує Тарас Чорновіл.

За словами політика, вони із президентом Кучмою стояли на дуже ворожих позиціях, були і залякування, і все, що завгодно. Тим не менш, зазначає гість програми, коли на фоні конфлікту з Ющенком він прийшов до Кучми, той відразу його прийняв. На його думку, якщо врахувати, що тоді не було війни, то Кучму можна назвати ефективним президентом.

«Тузла - це було полякати і на це полякати була відповідь належним чином. Тузла якраз йому була в піддавки, але вона не дала негативу. Все інше: половина припала на єльцинський період, пізній єльцинський, який просто ніякий, нікчемний, друга половина – на раннє становлення путіна, коли він займався чим завгодно, Чечнею, тільки не Україною», - міркує Тарас Чорновіл.

Як він згадує, тоді Україна мала непогане домінування, але Кучма зробив певні речі, які призвели до негативних наслідків.