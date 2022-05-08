У "Азова" еще есть оружие и еда, чтобы бороться с русскими войсками, - офицер

У полка “Азов” и защитников Мариуполя есть еще определенные запасы пищи и оружия, чтобы продолжать борьбу с роSSийскими войсками. Об этом заявил офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко на пресс-конференции, сообщает "Украинская правда".

"Мы все еще имеем провизию, мы все еще имеем оружие, нам, возможно, не хватает военной техники и тяжелой артиллерии, однако мы и не можем применить артиллерию сейчас, потому что это слишком близко к самому городу. Вы понимаете, что я имею в виду".

РоSSия еще не перестала использовать артиллерию, но мы не можем этого делать.

Наши ресурсы здесь ограничены. Все наши поставки ограничены, потому что мы не получаем никакого пополнения запасов, мы воюем на своем уже почти два с половиной месяца”, - рассказал Самойленко.

Он отметил, что не может говорить обо всем из соображений безопасности.

"У нас все еще есть вода, у нас еще есть амуниция, все еще есть персональное оружие - мы будем драться до наилучшего разрешения ситуации", - отметил офицер.

Напомним, по словам Самойлова, "Азов", базирующийся на "Азовстали", которую беспощадно атакуют роSSийские войска, имеет четыре варианта действий: отложить оружие и сидеть в ожидании, пытаться убежать, сдаться или бороться. Бойцы избрали последний. Плен для “Азова” будет означать смерть.