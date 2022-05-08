Мы ждем резких действий по реальному прекращению огня и эвакуации, - Калина

"Азов" не может подтвердить, что были эвакуированы все гражданские.

Мы ждем резких действий по реальному прекращению огня и эвакуации, - Калина
Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь (Калина)
Фото: скриншот

Заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламарь (Калина) призвал политиков увеличить усилия по режиму прекращения огня и эвакуации из Азовстали.

Пономарь и офицер разведки приняли участие в пресс-конференции с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает Lb.ua.

В последние дни проводилась эвакуация гражданских из "Азовстали", но "Азов" не может подтвердить, что были эвакуированы все.

"Поскольку ни одна международная организация или властная структура, ни один украинский политик не приехал на "Азовсталь", нет спецтехники, чтобы разобрать завалы. И очень жаль, что это все сопровождается словами о том, что "мы все сделали" и "приказ выполнен", - отметил Пономарь.

По словам военных, противник ведет постоянные обстрелы. Только за минувшую ночь бойцы насчитали около 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, танки, минометы, снайперы, а пехота пытается идти на штурм.

Паламарь -"Калина" напомнил, что два дня назад во время так называемого "режима тишины" погибли три украинских бойца, еще шестеро были ранены.

"Чрезвычайно болит то, что от некоторых политиков во время переговоров было слышно заявление, что вы, ребята, занимаетесь какими-то своими делами и тянете время для того, чтобы вывести всех гражданских. Это было сказано нашему командиру, герою Украины Денису Прокопенко. Этот человек командует гарнизоном, командует обороной Мариуполя. "Наши дела" – это как раз и означает защиту народа Украины и защиту гражданских. На территории завода есть множество погибших, как гражданских, так и военных. В Мариуполе не эвакуированы десятки тысяч граждан, погибших в результате агрессии войск РФ и их наемников", - сказал Паламарь.

Пономарь поблагодарил тех, кто договорился об эвакуации гражданских, но подчеркнул, что на "Азовстали" остается много раненых.

"Мы ждем резких действий относительно реального прекращения режима огня. У нас остается много военнослужащих раненых, для которых мы кричим о помощи. Им нужно эвакуироваться в первую очередь. "Мы благодарим всех, но не благодарим военных", – так звучат слова политиков", – заявил Паламарь.

Также защитники Мариуполя заявили, что ликвидировали более 2 500 роSSийских оккупантов и ранили 5 000 человек.

Напомним, что по словам омбудсмена Людмилы Денисовой цифры человеческих потерь по Мариуполю могут быть намного больше 20 тысяч погибших.

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