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2022-06-12
ВСУ отбросили оккупантов под Славянском и Бахмутом: карты театра боевых действий
В воскресенье, 12 июня, Вооруженные силы Украины отбили вражеские атаки на Славянск и Бахмут.
Об этом говорится в сводке Генштаба Министерства обороны Украины, информирует
Отмечается, что под Славянском украинские защитники успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.
Под Бахмутом захватчики предприняли штурм с целью захвата Врубовки, но успеха не имели. При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое (возле Попасной) враг получил решительный отпор и отошел.
Маргарита Лепс, Апостроф