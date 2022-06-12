ВСУ отбросили оккупантов под Славянском и Бахмутом: карты театра боевых действий

В воскресенье, 12 июня, Вооруженные силы Украины отбили вражеские атаки на Славянск и Бахмут.

Об этом говорится в сводке Генштаба Министерства обороны Украины, информирует Апостроф .

Отмечается, что под Славянском украинские защитники успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.

Под Бахмутом захватчики предприняли штурм с целью захвата Врубовки, но успеха не имели. При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое (возле Попасной) враг получил решительный отпор и отошел.