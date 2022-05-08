Плен для "Азова" – это смерть, - Калина

Бойцы полка “Азов” не имеют высоких шансов на выживание, если попадут в русский плен. Сами в плен они не будут сдаваться. Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь (Калина).

“Сдаться – это неприемлемо. Потому что каждый человек в плену – это ресурс для политической сцены, ресурс для обмена”, - отметил Калина.

“Я должен вам напомнить, что мы сражаемся с врагом, который совершает варварский террор Украины. Мы пытаемся говорить, что убили тысячи людей в Буче, которые насиловали женщин и детей, разрушали больницы, церкви. Их основная цель – уничтожить украинцев. Мне это понятно, и поэтому для меня все логично”, - добавил он.

Он рассказал историю о бойце, попавшем в плен россиян, они сняли пропагандистское видео с ним, что сдаваться в плен РоSSии не страшно, а затем убили.

Его задушили. Это нарушение Женевских конвенций и это очень типично для россиян. Проблема в том, что мы знаем: для бойцов "Азов" плен – это смерть”, - отметил Паламарь.