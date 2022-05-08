Где оккупанты ведут бои против украинцев накануне 9 мая: обновленная карта

ВС РФ продолжают вести наступательные действияна Изюмском, Донецком, Северодонецком и Запорожском направлениях.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 8 мая, информирует Апостроф .

В частности, силовое ведомство опубликовало свежую карту боевых действий на территории Украины, на которой можно увидеть, по каким направлениям ВС РФ продолжают осуществлять наступательные операции.

По данным Минобороны Королевства, бои не прекращаются в районе Изюма, Северодонецка, Лисичанска, Харькова и возле Херсона.

Помимо этого, роSSийские войска не оставляют попыток продвинуться вглубь территории на Запорожском, Николаевском и Донецком направлениях с целью окружения подразделений Вооруженных сил Украины.

Украинская армия, в свою очередь, успешно контрнаступает в районе Харькова, Изюма, Херсона и Кривого Рога.