Где оккупанты ведут бои против украинцев накануне 9 мая: обновленная карта

ВС РФ продолжают вести наступательные действияна Изюмском, Донецком, Северодонецком и Запорожском направлениях.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 8 мая, информирует Апостроф.

В частности, силовое ведомство опубликовало свежую карту боевых действий на территории Украины, на которой можно увидеть, по каким направлениям ВС РФ продолжают осуществлять наступательные операции.

По данным Минобороны Королевства, бои не прекращаются в районе Изюма, Северодонецка, Лисичанска, Харькова и возле Херсона.

Помимо этого, роSSийские войска не оставляют попыток продвинуться вглубь территории на Запорожском, Николаевском и Донецком направлениях с целью окружения подразделений Вооруженных сил Украины.

Украинская армия, в свою очередь, успешно контрнаступает в районе Харькова, Изюма, Херсона и Кривого Рога.


Богдан Соловьев, Апостроф

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