Где оккупанты ведут бои против украинцев накануне 9 мая: обновленная карта
ВС РФ продолжают вести наступательные действияна Изюмском, Донецком, Северодонецком и Запорожском направлениях.
Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 8 мая, информирует
В частности, силовое ведомство опубликовало свежую карту боевых действий на территории Украины, на которой можно увидеть, по каким направлениям ВС РФ продолжают осуществлять наступательные операции.
По данным Минобороны Королевства, бои не прекращаются в районе Изюма, Северодонецка, Лисичанска, Харькова и возле Херсона.
Помимо этого, роSSийские войска не оставляют попыток продвинуться вглубь территории на Запорожском, Николаевском и Донецком направлениях с целью окружения подразделений Вооруженных сил Украины.
Украинская армия, в свою очередь, успешно контрнаступает в районе Харькова, Изюма, Херсона и Кривого Рога.