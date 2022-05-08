Эксперт о попытке ввести рубль в Херсонской области: это будет признано преступлением роSSийского Центробанка и лично Набиулиной

Гаагская конвенция запрещает изменять валюту на территории оккупированной страны. РоSSии грозит исключение из числа участников МВФ, информирует ZN.ua.

Эксперт о попытке ввести рубль в Херсонской области: это будет признано преступлением роSSийского Центробанка и лично Набиулиной

Намерение РоSSии ввести рубль в Херсонской области - действие чисто политическое, которое будет признано очередным преступлением РФ и ее Центробанка - нарушением положений Гаагской конвенции. Об этом заявил эксперт CASE Украина по банковским вопросам Евгений Дубогрыз.

"Возможное - или желаемое Россией - введение рубля в Херсонской области: действие сугубо политическое. Цель: дисбалансировать настроения населения, подготовить жителей к так называемому "референдуму о создании "народной республики"", засвидетельствовать территориальные претензии на часть Украины", - отметил он.

К экономике или защите населения, по словам эксперта, это не имеет никакого отношения. Украина имеет возможность и способ осуществлять полноценное обращение гривны на этой территории.

"Собственно, все это время вторжения, больше двух месяцев, это так и есть. Расчеты в гривнах проходят, принимаются банками и населением, никаких непреодолимых препятствий с этим нет", - указывает эксперт.

Также, подчеркнул он, это прямое нарушение монетарного суверенитета Украины и Национального банка Украины.

"Монетарный суверенитет" – это право государства:

  • эмитировать (выпускать) денежную единицу – банкноты и монеты – являющиеся единственным легальным средством платежей на территории государства
  • определять стоимость и изменять стоимость денежной единицы
  • регулировать обращение и использование этой денежной единицы и других денежных единиц (платежных средств) на территории страны.

"Введение рубля на территории Украины – непосредственное нарушение всех трех этих принципов. По сути это можно назвать прямым объявлением войны со стороны РоSSии, в данном случае со стороны роSSийского Центробанка, признанием вторжения и оккупации части другого суверенного государства", - подчеркнул эксперт.

Также это действие следует рассматривать как нарушение Гаагской конвенции 1907 года и уставов МВФ.

Эксперт указал, что были случаи, когда в оккупированной стране вводилась другая валюта, при том, что страна не признавалась потерявшей суверенитет – например, во время оккупации Ирака в 2003 году. Однако, чтобы такие действия не были нарушением конвенции, необходимо выполнение хотя бы одного из двух условий. Первая – отсутствие международно признанного руководства страны (как в случае с Ираком-2003; Совет Безопасности ООН именно поэтому не признал нарушения конвенций). Вторая – невозможность осуществлять другой тип денежного обращения, кроме как ввести валюту оккупанта.

"Оба эти условия в случае Херсонщины не выполняются. Руководство Украины на месте – и Президент, и Правительство, и Верховная Рада, и НБУ – и является легитимным и признанным в мире. Возможность обеспечивать оборот гривны на оккупированных территориях есть: банковская и платежная инфраструктура почти не повреждены, СЕП (система электронных платежей) работает, отделения банков работают, единственный нюанс может быть с доставкой наличных денег, но это тот нюанс, который будет мешать полноценному обращению гривни", - подчеркнул он.

Следовательно, введение рубля на оккупированных территориях, в частности, в части Херсонской области, будет признано нарушением положений Гаагской конвенции.

Эксперт также обратил внимание на этику центробанкинга.

"Введение "своей" валюты на территории другой страны – это, пожалуй, одна из самых неэтических вещей с точки зрения работы центральных банков. Конечно, если это делается без согласия – и даже без прямого обращения – центрального банка той страны, где вводится" своя "валюта. Или даже самая неэтичная. Настолько, что такое даже не прописывается прямо как нарушение этических или юридических стандартов – потому, что ни одному сознательному центробанкиру такое просто не может прийти в голову", - отметил он.

"Речь именно о центробанке, поскольку никто, включая лично Путина, не сможет такое внедрить. Это автоматически сделает центробанк РоSSии преступной организацией в сообществе центральных банков. А его руководителей – нерукопожатными на любом уровне ", - подчеркнул эксперт.

Юридически это будет означать как минимум вопрос о признании Центробанка РФ нелегитимной на международном уровне организацией. Как максимум – вопрос исключения РоSSии из числа участников МВФ.

"Фактически Эльвира Набиулина и ее заместители – прекрасно об этом знающие – имеют все основания отказаться от выполнения такой задачи, от кого бы она ни поступала. Или, как вариант, все основания подать в отставку, получив такое распоряжение", - подчеркнул эксперт.

По материалам: CASE Украина /

Лия Ильченко, ZN.ua

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